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Ру Тат
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24 мая 2021  08:58
Эльза Кузнецова

В Нижнекамске 1 июня официально откроются три пляжа

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В Нижнекамском районе Татарстана идет подготовка к купальному сезону 2021 года. 1 июня состоится официальный старт сезона, будут открыты три пляжа. Это «Кама» на Красном Ключе, «Мандарин» в поселке Камские Поляны и пляж в селе Болгар Сухаревского сельского поселения. Об этом на деловом понедельнике сообщила заммэра Нижнекамска Марина Камелина.

«Сейчас идет активная подготовка к открытию пляжного сезона. Конечно же, из-за жаркой погоды многие нижнекамцы отправились на берега водоемов. Но, несмотря на жару, температура воды на реках и озерах пока не достигла оптимальной для купания и составляет 16–17 градусов, тогда как рекомендованная температура должна быть не менее 22 градусов», — отметила Камелина.

В связи с опасностью купания в холодной воде в районе организовано курсирование патрулей. Кроме того, отдельное внимание будет уделено патрулированию несанкционированных пляжей, которых в Нижнекамском районе большое количество, отметила докладчик. Наиболее популярные — это озера Долгое и Каракуль, водоемы в Красном Бору, прибрежная зона Камских Полян, водные объекты «Экопарка», расположенные на Красном Ключе. 

«Все эти места будут контролироваться мобильными группами, за купание в неположенном месте предусмотрен штраф», — подчеркнула замглавы города. Сумма штрафов варьируется от 1 тыс. до 50 тыс. рублей.

#нижнекамский район #пляжный сезон
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