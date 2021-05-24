В Нижнекамске 1 июня официально откроются три пляжа

В Нижнекамском районе Татарстана идет подготовка к купальному сезону 2021 года. 1 июня состоится официальный старт сезона, будут открыты три пляжа. Это «Кама» на Красном Ключе, «Мандарин» в поселке Камские Поляны и пляж в селе Болгар Сухаревского сельского поселения. Об этом на деловом понедельнике сообщила заммэра Нижнекамска Марина Камелина.

«Сейчас идет активная подготовка к открытию пляжного сезона. Конечно же, из-за жаркой погоды многие нижнекамцы отправились на берега водоемов. Но, несмотря на жару, температура воды на реках и озерах пока не достигла оптимальной для купания и составляет 16–17 градусов, тогда как рекомендованная температура должна быть не менее 22 градусов», — отметила Камелина.

В связи с опасностью купания в холодной воде в районе организовано курсирование патрулей. Кроме того, отдельное внимание будет уделено патрулированию несанкционированных пляжей, которых в Нижнекамском районе большое количество, отметила докладчик. Наиболее популярные — это озера Долгое и Каракуль, водоемы в Красном Бору, прибрежная зона Камских Полян, водные объекты «Экопарка», расположенные на Красном Ключе.

«Все эти места будут контролироваться мобильными группами, за купание в неположенном месте предусмотрен штраф», — подчеркнула замглавы города. Сумма штрафов варьируется от 1 тыс. до 50 тыс. рублей.