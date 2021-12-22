В Нижнекамск прибыла вторая партия автобусов

Нижнекамск получил вторую партию автобусов — в город химиков доставлено 15 автобусов. Об этом в своем Instagram сообщил руководитель исполкома района Рамиль Муллин.

Первую партию — 10 автобусов Нижнекамск получил 20 декабря, в понедельник. К концу этой недели все 50 автобусов уже будут в городе и после прохождения всех процедур выйдут на маршруты.

Это автобусы нового поколения «Вектор» нижегородского завода ГАЗ, рассчитаны на 59 мест. Транспорт оснащен пандусами на задней площадке.

Ранее на деловом понедельнике Рамиль Муллин поделился планами по закупке для Нижнекамска автобусов и для пригородного сообщения. Он отметил, что большой трафик идет с Камских Полян, поэтому для пассажиров необходимо создавать благоприятные условия.