В Нижнекамск на Сабантуй приехали Фарид Мухаметшин и Олег Морозов

В Нижнекамске состоялось открытие Сабантуя. Среди почетных гостей праздника плуга — Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, глава НМР и мэр Нижнекамска Айдар Метшин и депутат Госдумы РФ Олег Морозов.

По информации главы пресс-службы Нижнекамского района, в этом году праздничные площадки оформили, опираясь на такие ключевые события, как Год родных языков и народного единства, а также 55-летие Нижнекамска.

Для гостей каждое предприятие города разработало интересную концепцию с национальным колоритом. Так, площадку ПАО «Нижнекамскнефтехим» представляет робот, говорящий на татарском языке. АО «ТАИФ-НК» встречает гостей ходулистами в национальных костюмах.

«Культурная программа праздника по традиции яркая, насыщенная и интересная несмотря на пасмурную погоду. Гостям все очень нравится», – прокомментировали ИА «Татар-информ» в пресс-службе муниципалитета.

Ранее жителей и гостей города химиков поздравил Айдар Метшин. «Наш праздник плуга воплощает в себе трудолюбие, добрососедство и гостеприимство. Поздравляю всех вас с самым любимым национальным праздником Сабантуй!» — говорится в сообщении градоначальника.

Мэр Нижнекамска отметил, что меняются времена и поколения, условия жизни и взгляды на мир, но вечным остается уважение к земле, труду и своей истории.

«Сабантуй стал именно воплощением всех этих традиций — праздником души, добра, взаимопонимания, искренности, веселья и единения. Бережно сохранив и соединив уникальные национальные обычаи, наш праздник плуга воплощает в себе трудолюбие, добрососедство и гостеприимство, любовь к родному языку и культуре», — сказал градоначальник.