В Нижегородской области введены новые ограничения из-за коронавируса

Власти Нижегородской области ввели новые ограничения из-за роста угрозы распространения коронавируса Covid-19. Об этом сообщает пресс-служба Правительства региона.

В частности, на период с 21 июня по 21 июля работодатели должны перевести на удаленный режим работы не менее 30% сотрудников. Под запретом оказываются командировки за пределы региона без сертификата о прививке или справки о наличии антител к коронавирусу.

Кроме того, ограничивается доступ на массовые мероприятия и спортивные события, а также в кинотеатры, театры и детские развлекательные центры.

Теперь посетитель должен иметь при себе или сертификат о прививке, или справку об отрицательном результате исследования методом ПЦР либо экспресс-теста, или справку о наличии антител, или так называемый «универсальный документ посетителя мероприятий». Порядок оформления последнего Минкультуры области должно разработать до 21 июня.

«Эти требования касаются также мероприятий на свежем воздухе. Важно максимально исключить возможность распространения вируса в ходе таких событий», — подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Помимо этого, к работе с несовершеннолетними в детских садах, детских игровых комнатах, аттракционах и на иных объектах для отдыха и развлечений будут допускаться лишь лица, вакцинированные либо имеющие справки об отрицательном результате теста на Covid-19 или наличии антител.