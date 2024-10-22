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В Нижегородской области вертолет совершил аварийную посадку в лесу
В Нижегородской области вертолет санитарной авиации совершил жесткую посадку в лесу.
Как сообщают РИА Новости, причиной стали технические проблемы.
На борту находился экипаж с пациентом. Пилоты смогли посадить вертолет на землю и избежать серьезной аварии.
В результате жесткой посадки один из пилотов повредил ногу, у других – ушибы. Сейчас на место вылетели два вертолета НССА, чтобы эвакуировать людей.
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