В Нижегородской области вертолет совершил аварийную посадку в лесу

В Нижегородской области вертолет санитарной авиации совершил жесткую посадку в лесу.



Как сообщают РИА Новости, причиной стали технические проблемы.



На борту находился экипаж с пациентом. Пилоты смогли посадить вертолет на землю и избежать серьезной аварии.



В результате жесткой посадки один из пилотов повредил ногу, у других – ушибы. Сейчас на место вылетели два вертолета НССА, чтобы эвакуировать людей.