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Происшествия 22 октября 2024 12:12

В Нижегородской области вертолет совершил аварийную посадку в лесу

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В Нижегородской области вертолет санитарной авиации совершил жесткую посадку в лесу.

Как сообщают РИА Новости, причиной стали технические проблемы.

На борту находился экипаж с пациентом. Пилоты смогли посадить вертолет на землю и избежать серьезной аварии.

В результате жесткой посадки один из пилотов повредил ногу, у других – ушибы. Сейчас на место вылетели два вертолета НССА, чтобы эвакуировать людей.

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