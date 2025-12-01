В Нижегородской области рассказали о внедрении MAX в школах

Школы обязаны вести коммуникацию в национальном мессенджере MAX, и все официальные чаты, которые касаются образовательного процесса, должны быть именно там. Об этом заявил в интервью ИА «Время Н» министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков.

Вместе с тем чиновник признал, что всегда должна быть альтернатива. В таковом качестве выступают электронные дневники. Кроме того, родители, конечно, могут сами обратиться в образовательное учреждение.

«Но с точки зрения взаимодействия учителя, учеников и родителей – это только мессенджер МАX», – акцентировал Пучков.

По словам министра, обращений, связанных с переходом на национальный мессенджер, «не так много, но часто они очень эмоциональны».

Собеседник издания добавил, что в МАХ можно посмотреть учебное расписание и информацию об образовательном процессе, а также уведомить школу, что ребенок будет отсутствовать на уроках по уважительной причине.

«Такое сообщение от родителей будет считаться официальным уведомлением», – заверил он.

