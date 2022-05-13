В Нижегородской области провели конкурс среди татарских женщин «Нижгарбикә»

В селе Кочко-Пожарки Сергачского района Нижегородской области проходит финальный этап конкурса среди женщин «Нижгарбикә». Традиционный ежегодный конкурс проводится в пятый раз.

Участницами конкурса могут стать жительницы Нижегородской области старше 25 лет. Главное условие — знание татарского языка.

Среди членов жюри конкурса заслуженные артистки РТ, дуэт Фарида-Алсу, журналисты газет «Шәһри Казан» и «Без бергә», а также корреспондент «Татар-информа» Зиля Мубаракшина.

Жюри оценивает умение участниц общаться на родном языке, знание традиций и обычаев, истории татарского народа, их образ мыслей и красоту речи.

Победительницы конкурса будут определены в номинациях «Мастер своего дела», «Самая смекалистая», «Самая талантливая», «Искусная хозяйка», «Самая умелая», «Звезда сцены», «Хранительница семейного очага», «Самая добрая» и «Зрительские симпатии». В последней номинации победительница будет определена путем голосования через электронную газету «Интертат».

Цели конкурса — формирование интереса к культуре татарского народа, объединение усилий экспертов в области истории и культуры, расширение и укрепление творческих связей, обмен опытом для повышения профессионального и творческого уровня сельской молодежи.

Конкурс «Нижгарбикә» проводится национально-культурной автономией татар Нижегородской области, организацией татарских женщин «Ак калфак», областной газетой «Туган як», Домом культуры Сергачского района при поддержке Всемирного конгресса татар и администрации Нижегородской области.