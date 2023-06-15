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В Нижегородской области погиб подросток, отдыхавший в детском лагере
Тринадцатилетний подросток заболел в детском лагере в Нижегородской области и впоследствии умер, сообщает РИА Новости.
«По версии следствия, 13-летний подросток, находящийся в детском оздоровительном лагере Арзамасского района, почувствовал недомогание в виде повышения температуры тела. С указанными симптомами он был доставлен в инфекционную больницу города Нижнего Новгорода, где в последующем скончался», – указано в сообщении.
В настоящее время возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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