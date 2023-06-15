В Нижегородской области погиб подросток, отдыхавший в детском лагере

Тринадцатилетний подросток заболел в детском лагере в Нижегородской области и впоследствии умер, сообщает РИА Новости.

«По версии следствия, 13-летний подросток, находящийся в детском оздоровительном лагере Арзамасского района, почувствовал недомогание в виде повышения температуры тела. С указанными симптомами он был доставлен в инфекционную больницу города Нижнего Новгорода, где в последующем скончался», – указано в сообщении.

В настоящее время возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.