В Нижегородской области поддержали идею регионального запрета вейпов

Возможный запрет продажи вейпов необходим для защиты здоровья молодежи. Об этом 22 декабря на пресс-конференции для федеральных, региональных и районных СМИ сообщил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, его слова приводит «Время Н».

В ходе мероприятия было отмечено, что в настоящее время Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект, направленный на регулирование лицензирования никотиносодержащей продукции.

Сейчас продолжается сбор и обобщение поступивших поправок, в том числе предложений нижегородских парламентариев о предоставлении регионам права самостоятельно вводить ограничения или полный запрет на такую продукцию. Рассмотрение этих поправок перенесено на весеннюю сессию Госдумы, дата обсуждения пока не определена.

Люлин пояснил, что необходимость запрета обусловлена ростом потребления электронных сигарет среди подростков. По данным Минздрава России, электронные устройства используют около 90% курящих несовершеннолетних, а за 2023-2024 годы число потребителей выросло на четверть.

Он также указал, что пар, образующийся при использовании вейпов, содержит более 30 веществ, способных провоцировать развитие онкологических заболеваний.

Спикер регионального парламента сообщил, что депутаты Заксобрания и представители Нижегородской области в Госдуме направили поправки к федеральному законодательству, которые позволят субъектам РФ самостоятельно вводить ограничения или полный запрет на продажу подобной продукции. По его словам, при появлении соответствующих полномочий региональные власти готовы оперативно принять собственный закон.

При этом Люлин подчеркнул, что будущие нормы должны быть максимально конкретными: необходимо четко определить перечень запрещаемых устройств и жидкостей, предусмотреть жесткую административную ответственность не только за продажу, но и за попытки обхода запретов через онлайн-платформы и нелегальные схемы, а также выстроить эффективное взаимодействие с контролирующими органами.

Он отметил, что частичные меры в этой сфере неэффективны и проблему следует решать системно.