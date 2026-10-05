В Нижегородской области откроют памятник Кави Наджми

Памятник-бюст классику татарской литературы Кави Наджми откроют 10 октября в селе Уразовка Краснооктябрьского района Нижегородской области. Церемония начнется в 11:00 и будет приурочена к 125-летию со дня рождения писателя.

Бюст установят в центральном сквере Уразовки рядом с памятниками татарским деятелям культуры Рашиту Вагапову и Хайдару Бигичеву. Таким образом, в селе формируется аллея памяти татарских национальных деятелей.

Бюст изготовлен по решению Раиса Татарстана Рустама Минниханова за счет средств республиканского бюджета. В церемонии ожидается участие представителей органов власти, деятелей культуры и науки и родственников писателя.

Кави Наджми (1901–1957) родился в селе Красный Остров Нижегородской области. Он считается одним из основоположников современной татарской прозы и поэзии, был первым председателем Союза писателей ТАССР и лауреатом Сталинской премии за роман «Весенние ветры». 2026 год в Нижегородской области объявлен Годом Кави Наджми.

Проект установки памятника инициировали Общественный фонд татарской культуры имени Рашита Вагапова и Казанское общество нижегородских татар «Якташлар». Открытие также приурочено к объявленному Указом Президента РФ Году единства народов России.