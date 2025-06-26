В Нижегородской области доля экспорта в Китай превысила 15%

Китай занимает первое место среди ведущих торговых партнеров Нижегородской области, доля рынка КНР в общем экспорте региона превысила 15%. Об этом со ссылкой на областное Министерство промышленности, торговли и предпринимательства сообщает ИА «Время Н».

При этом объем совокупного экспорта в Китай за 2024 год увеличился более чем на четверть, а объем несырьевого неэнергетического экспорта – и вовсе почти на треть.

«Номенклатура эксплуатируемой продукции в КНР за последние два года практически не изменилась, добавились такие товары, как бумага и картон», – пояснили в Минпромторге Нижегородской области.

В число основных экспортируемых товаров входят жиры и масла животного или растительного происхождения, электрические машины и оборудование, изделия полиграфической промышленности, оптические и измерительные инструменты, изделия из металлов.

Власти области продолжают работать над наращиванием объемов экспорта в КНР. Так, подготовлены проекты дорожных карт по реализации соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве с провинциями Аньхой, Сычуань, Хубэй, Хунань, Цзянси и городом Чунцином на 2025-2026 годы в рамках межрегионального сотрудничества в формате «Волга-Янцзы».

«Это приведет к созданию благоприятных условий для установления и поддержания прямых связей между Нижегородской областью и КНР», – заключили в ведомстве.