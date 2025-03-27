news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 27 марта 2025 21:50

В Нижегородской области День многодетной семьи будут отмечать в конце сентября

Читайте нас в
Телеграм

Сегодня, 27 марта, Законодательное Собрание Нижегородской области учредило региональный День многодетной семьи. Об этом сообщает издание «Время Н».

Аналогичный праздник уже существует в ряде субъектов Федерации: Курской, Саратовской, Тюменской областях, Ямало-Ненецком автономном округе. Днем празднования станет последнее воскресенье сентября.

«Дата праздника выбрана не случайно. Конец сентября – время, когда семьи завершили подготовку к учебному году, дети уже влились в учебный процесс, и погодные условия позволяют проводить массовые мероприятия на открытом воздухе», – заявил глава Заксобрания Евгений Люлин, отметив, что при определении даты празднования учтены были предложения заинтересованных органов и организаций, включая региональную Ассоциацию многодетных семей.

По мнению депутатов, новая инициатива поможет привлечь внимание к вопросам демографии в Нижегородской области.

#многодетные семьи #Нижегородская область
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Умер народный артист Татарстана Марат Сиразетдинов

Умер народный артист Татарстана Марат Сиразетдинов

26 марта 2025
«Спецназ – это семья, у нас служат патриоты»: в РТ набирают в спецподразделения на СВО

«Спецназ – это семья, у нас служат патриоты»: в РТ набирают в спецподразделения на СВО

26 марта 2025