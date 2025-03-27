В Нижегородской области День многодетной семьи будут отмечать в конце сентября

Сегодня, 27 марта, Законодательное Собрание Нижегородской области учредило региональный День многодетной семьи. Об этом сообщает издание «Время Н».

Аналогичный праздник уже существует в ряде субъектов Федерации: Курской, Саратовской, Тюменской областях, Ямало-Ненецком автономном округе. Днем празднования станет последнее воскресенье сентября.

«Дата праздника выбрана не случайно. Конец сентября – время, когда семьи завершили подготовку к учебному году, дети уже влились в учебный процесс, и погодные условия позволяют проводить массовые мероприятия на открытом воздухе», – заявил глава Заксобрания Евгений Люлин, отметив, что при определении даты празднования учтены были предложения заинтересованных органов и организаций, включая региональную Ассоциацию многодетных семей.

По мнению депутатов, новая инициатива поможет привлечь внимание к вопросам демографии в Нижегородской области.