В Нижегородской области 13 ноября откроют первый памятник Тукаю

Торжественное открытие первого в Нижегородской области памятника татарскому поэту Габдулле Тукаю состоится в городе Сергач 13 ноября. Событие приурочено к 140-летию со дня рождения поэта, сообщили в Региональной национально-культурной автономии татар, передает «Время».

Бюст Габдуллы Тукая передан в дар Нижегородской области Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Сертификат на его установку торжественно вручили в ходе XIV Всероссийского схода предпринимателей татарских сел в Казани в этом году.

Автор бюста – заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, скульптор из Санкт-Петербурга Винера Абдуллина, чьи семейные корни связаны с татарским селом Семеновка Нижегородской области. Автор архитектурного проекта – архитектор Никита Тимонин.

Проект создания мемориала реализуется по инициативе Региональной национально-культурной автономии татар Нижегородской области и местной национально-культурной автономии татар Сергачского муниципального округа. При поддержке благотворителей ведутся установка памятника, создание мемориальной стелы и благоустройство прилегающей территории.

Татары являются вторым по численности народом Нижегородской области после русских: в шести муниципальных округах региона расположены 34 татарских села. Особое место в истории нижегородских татар занимает Сергач – исторически сложившийся торговый, транспортный и общественный центр притяжения для жителей татарских населенных пунктов юго-востока области; с этой территорией связано известное за пределами региона наименование «сергачские татары».

Напомним, в 2036 году в России будут проводиться мероприятия к 150-летию со дня рождения Габдуллы Тукая согласно указу президента страны. Подготовка к юбилею уже начата.