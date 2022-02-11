В несколько школ Казани снова поступили анонимки о минировании

С утра в несколько школ Казани вновь поступили анонимные письма о якобы минировании.

Как стало известно агентству, анонимки получили в 7, 9 и 94 гимназиях, а также школах №12, 146, 182 и 72. Сообщается, что в 7-й гимназии отменены уроки у всех классов, а в 146-й школе идет эвакуация детей и персонала. В некоторых учебных заведениях у детей сегодня будет дистанционное обучение.

Напомним, что днем ранее аналогичные письма получили еще несколько столичных школ.