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Происшествия
11 февраля 2022  08:12
Полина Шевчук

В несколько школ Казани снова поступили анонимки о минировании

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С утра в несколько школ Казани вновь поступили анонимные письма о якобы минировании.

Как стало известно агентству, анонимки получили в 7, 9 и 94 гимназиях, а также школах №12, 146, 182 и 72. Сообщается, что в 7-й гимназии отменены уроки у всех классов, а в 146-й школе идет эвакуация детей и персонала. В некоторых учебных заведениях у детей сегодня будет дистанционное обучение.

Напомним, что днем ранее аналогичные письма получили еще несколько столичных школ.

#ложное минирование #минирование школы
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