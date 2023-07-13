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В несколько этапов ограничат движение по ул.Волгоградской в Казани
С 14 июля в Казани начнут поэтапно ограничивать проезд рядом с домом №2 по ул.Волгоградской. Решение принято на время проведения реконструкции теплосетей, сообщает мэрия столицы РТ.
С 14 июля по 31 июля перекроют проезжую часть в направлении ул.Декабристов, а до 14 августа — зеленую зону разделительной полосы. Позднее на сутки, с 29 по 30 июля, ограничат движение по всей проезжей части и тротуару.
В исполкоме призвали автолюбителей заранее планировать свой маршрут и следовать указаниям временных дорожных знаков.
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