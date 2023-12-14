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В нескольких регионах Украины прогремели взрывы
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На всей территории Украины действует воздушная тревога из-за взрывов, сообщает ТАСС.
Отмечается, что сильный взрыв произошел в Киеве со стороны аэропорта Жуляны. Также взрывы произошли в городе Староконстантинове Хмельницкой области и в Житомирской области, находящейся в северо-западной части Украины.
Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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