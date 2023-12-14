В нескольких регионах Украины прогремели взрывы

На всей территории Украины действует воздушная тревога из-за взрывов, сообщает ТАСС.

Отмечается, что сильный взрыв произошел в Киеве со стороны аэропорта Жуляны. Также взрывы произошли в городе Староконстантинове Хмельницкой области и в Житомирской области, находящейся в северо-западной части Украины.

Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.