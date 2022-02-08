В нескольких регионах России предотвратили теракты в школах

За последнее время сотрудники полиции и спецслужб предотвратили несколько терактов в виде вооруженных нападений на школы в разных регионах страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заседание Национального антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба, которое провел председатель НАК, директор ФСБ Александр Бортников.

Теракты были предотвращены в Москве, Крыму, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае и Тверской области. К подготовке большинства из них имели отношение сторонники деструктивной идеологии, известной как колумбайн.

Кроме того, в НАК отметили, что принимаются все необходимые меры для того, чтобы обеспечить антитеррористическую защищенность школ. Оперштабы в регионах России проводят соответствующие учения и тренировки.

Особое внимание уделяется подготовке персонала и охраны школ к действиям во время угрозы вооруженного нападения на образовательную организацию, а также повышению персональной ответственности соответствующих руководителей за организацию этой работы.