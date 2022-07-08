В нескольких районах Татарстана ввели ограничения пребывания в лесах

В связи с установлением высокого класса пожарной опасности в лесах республики ввели ограничение пребывания для татарстанцев с 8 июля на 21 календарный день. Об этом сообщил первый замминистра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов.

Эти ограничения установлены в лесах Аксубаевского, Алькеевского, Апастовского, Верхнеуслонского, Высокогорского, Кайбицкого и Пестречинского райнов, а также в Казани. Здесь прогнозируется 4-ый класс пожарной опасности.

«С учетом того, что в ближайшее время температура воздуха в дневное время будет прогреваться до 31 градуса в тени, мы прогнозируем, что 4-ый класс пожарной опасности может установиться и в других районах. При установлении 4-го класса и прогнозировании сохранения его в ближайшие 5 дней, будут приняты поправки в вынесенное постановление и введены ограничения в других районах в зависимости от ситуации», – сообщил Зарипов.

Так, по правилам пожарной безопасности, в лесах нельзя использовать открытый огонь, бросать спички, окурки, стекло, оставлять пропитанные горючими веществами вещи и предметы, жечь хворост, сухую траву и других материалов на земельных участках, а также засорять лес.

За нарушение этих правил грозит штраф от 15 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц – от 100 до 400 тысяч.