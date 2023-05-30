В нескольких районах Татарстана состоялись встречи глав с участниками спецоперации

Главы нескольких районов Татарстана провели встречи с участниками специальной военной операции на Украине, находящимися в краткосрочном отпуске. Представители муниципальных властей поблагодарили бойцов за их службу и поинтересовались, какая помощь необходима их родным и близким.

В Сармановском районе бойцы, находящиеся в отпуске, были приглашены на праздничное мероприятие, посвященное 105-летию Пограничной службы ФСБ России и Дню пограничника.

Со словами благодарности к присутствующим обратился глава Сармановского района Фарит Хуснуллин. Он вручил пограничникам и военнослужащим грамоты, благодарственные письма и медали. Памятные значки получили также дети пограничников.

Гостей мероприятия угостили в тот день специально испеченным тортом и солдатской кашей. В завершение мероприятия состоялось возложение венков и живых цветов к мемориалу.

Меры поддержки семей военнослужащих обсудили на встрече с мобилизованными представители администрации Чистопольского района. Глава муниципалитета Дмитрий Иванов выразил признательность бойцам за достойное несение службы. Те в свою очередь рассказали чиновнику о буднях на передовой, настрое товарищей, боевом духе и поблагодарили руководство района и неравнодушных местных жителей за поддержку.

Прошли подобные встречи и в Мензелинском районе. Так, в селе Аю военнослужащий встретился с учениками местной школы. Боец попросил детей хорошо учиться и расти патриотами нашей Родины. А глава сельского поселения Айрат Галимов и директор Аюской школы Фанзир Фаррахов пожелали земляку вернуться домой живым и невредимым.

В Бавлинском районе состоялись торжественные проводы четырех добровольцев, решивших стать военнослужащими Российской армии.

К добровольцам с напутственными словами обратился глава Бавлинского района Ильяс Гузаиров. «Желаю вам успешно справиться с поставленными задачами и вернуться живыми и здоровыми к своим семьям», — сказал он.

Марат, которому уже 54 года, добровольцем на специальную военную операцию отправляется во второй раз. «С остальными ребятами познакомился, настрой у всех отличный. Иду во второй раз на СВО, потому что хочу, чтобы мы побыстрее победили», — заявил он.

Бавлинские добровольцы в ближайшее время будут проходить военную подготовку, а затем их распределят по батальонам.

По словам бавлинцев, находясь в зоне спецоперации, они чувствуют поддержку со стороны руководства района и обычных земляков. Силами волонтеров и представителей администрации регулярно осуществляется отправка помощи. Не остаются без внимания и заботы и семьи бойцов — им оказывается необходимая адресная помощь.