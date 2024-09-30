В нескольких районах РТ партдесант посетил объекты народной программы

Фото: пресс-служба «Единой России»

Партийный десант продолжает посещать объекты социальной инфраструктуры, которые строятся или ремонтируются в рамках народной программы «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба партии.

Нижнекамск

В этом городе завершают строительство новой детской поликлиники в микрорайоне №35а. Сейчас монтажные работы полностью завершены, идет облицовка фасада здания. Параллельно ведутся внутренние отделочные работы. Проведены все коммуникации, включая водоснабжение, канализацию, вентиляцию и электрические сети.

Активно ведутся работы по благоустройству территории вокруг поликлиники. Уже забетонированы подъездные пути, сейчас идет асфальтирование и укладывается брусчатка. Вокруг территории строители монтируют 3D-забор. На зеленых зонах рядом с будущей поликлиникой уже появилась молодая поросль газонной травы.

Мощность будущего медицинского учреждения – 200 посещений в сутки. В ней есть не только кабинеты участковых педиатров, но и зона для приема температурящих, кабинеты забора анализов, неотложной помощи, рентген-аппарат. Кроме того, здесь будет работать детский Центр здоровья и пункт выдачи молочного питания. Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» на реализацию проекта было выделено 446 млн рублей.

На протяжении строительства партдесант во главе с секретарем Нижнекамского отделения партии, мэром города Рамилем Муллиным регулярно совершает выезды на объект народной программы «Единой России». Ожидается, что новая поликлиника откроет свои двери к концу 2024 года. Новая поликлиника обеспечит доступной первичной медицинской помощью детей в новых микрорайонах.

Село Прости Нижнекамского района

Здесь открылся после ремонта детсад «Солнышко» для семи самых маленьких местных жителей. Об этом в своем телеграм-канале рассказал депутат Госдумы России от Татарстана Айдар Метшин.

Он подчеркнул, что приведение дошкольного учреждения в порядок стало возможным благодаря совместным усилиям депутата городского совета Александра Умникова и начальника управления дошкольного образования Нижнекамского района Светланы Андриановой. Ремонт стал необходимым шагом для улучшения качества образования и воспитания подрастающего поколения.

«Хочу сказать, что открытие обновленного детского сада — это только начало. Мы будем продолжать работать над улучшением условий для наших детей, чтобы они могли расти счастливыми, здоровыми и образованными. Ведь именно в детстве закладываются основы будущего, и наша задача сделать этот фундамент прочным и надежным», - подчеркнул Айдар Метшин.

После затопления полностью очищены и приведены в порядок групповая комната и спальня. Все работы были выполнены качественно и в срок.

Муслюмовский район

В этом районе партдесант, который возглавил депутат местного самоуправления Рифас Садертдинов, посетил Семяковский сельский Дом культуры. Объект ремонтировался в рамках народной программы «Единой России».

Семяковский ДК построили 1977 году. Весной этого года здесь начался капитальный ремонт. Строители устранили все имеющиеся дефекты в стенах и фундаменте, обновили окна, крышу, крыльцо, заменили инженерные системы. Помещения и интерьер также стали современными. На преображение здания выделено более 32 млн рублей.

Отмечается, что ДК – место встреч местных жителей. Здесь проходят почти все досуговые и социально-значимые мероприятия: концерты, совещания, творческие конкурсы. Работают творческие объединения, есть свой сад, спортплощадка. Уже скоро Дом культуры сдадут в эксплуатацию.

Лениногорск

Здесь партийцы осмотрели обновленное второе здание детской художественной школы им. М. Х. Хаертдинова. Школа продолжает свою работу после капитального ремонта благодаря нацпроекту «Культура».

«У художественной школы уже имеется одно здание по проспекту Ленина, но с каждым годом интерес школьников и родителей растет, поэтому были принято решение открыть еще одно здание, чтобы вместить всех желающих», — отметил руководитель депутатской фракции партии Сергей Тимаков.

В филиале, который рассчитан на 150 человек, оборудовали восемь учебных кабинетов, просторный выставочный зал и методический кабинет. Там планируется обучать по трем программам дополнительного образования: живописи, декоративно-прикладному творчеству и дизайну. Также разработана общеобразовательная программа для детей от 5,5 до 8 лет.

В центре нацпроекта «Культура»— повышение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей по всей стране.

Нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2019 года.