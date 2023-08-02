В нескольких районах Киева ночью прогремели взрывы

Ночью в трех районах Киева произошли взрывы, сообщает ТАСС.

Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале Виталия Кличко, взрывы случились сначала в Соломенском, а затем в Голосеевском районе, позднее стало известно о возгорании в Святошинском районе.

По данным агентства, глава столичной военной администрации Сергей Попко со своей стороны уточнил, что после взрывов зафиксированы повреждения нежилых помещений. По его словам, в Киеве отработала система противовоздушной обороны.

Воздушная тревога в Киеве продолжалась больше часа.