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Происшествия 2 августа 2023 08:08

В нескольких районах Киева ночью прогремели взрывы

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Ночью в трех районах Киева произошли взрывы, сообщает ТАСС.

Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале Виталия Кличко, взрывы случились сначала в Соломенском, а затем в Голосеевском районе, позднее стало известно о возгорании в Святошинском районе.

По данным агентства, глава столичной военной администрации Сергей Попко со своей стороны уточнил, что после взрывов зафиксированы повреждения нежилых помещений. По его словам, в Киеве отработала система противовоздушной обороны.

Воздушная тревога в Киеве продолжалась больше часа.

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