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В нескольких районах Киева ночью прогремели взрывы
Ночью в трех районах Киева произошли взрывы, сообщает ТАСС.
Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале Виталия Кличко, взрывы случились сначала в Соломенском, а затем в Голосеевском районе, позднее стало известно о возгорании в Святошинском районе.
По данным агентства, глава столичной военной администрации Сергей Попко со своей стороны уточнил, что после взрывов зафиксированы повреждения нежилых помещений. По его словам, в Киеве отработала система противовоздушной обороны.
Воздушная тревога в Киеве продолжалась больше часа.
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