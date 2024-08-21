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В нескольких отделах полиции Петербурга прошли следственные действия
В Санкт-Петербурге Следственный комитет России начал расследование в связи с предполагаемым неправомерным задержанием гражданских активистов. По информации ТАСС, следственные мероприятия проводились в нескольких полицейских участках города.
Уголовное дело возбуждено по статье о превышении должностных полномочий группой лиц. Это решение было принято после того, как глава СК Александр Бастрыкин дал указание расследовать действия сотрудников полиции, незаконно задержавших активистов.
Инцидент связан с конфликтом в сфере такси. Ранее на Комендантском проспекте произошла стычка между водителями, в результате которой один человек получил огнестрельное ранение. Позже в социальных сетях появилась информация о повторном конфликте с участием мигрантов.
Сообщается, что активисты прибыли на место, чтобы выяснить причины препятствования работе местных таксистов со стороны приезжих. Однако прибывшие полицейские, по утверждениям, необоснованно задержали этих общественников.
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