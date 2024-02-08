В нескольких домах Приволжского района Казани на сутки отключат воду

В Приволжском районе Казани отключат воду с 9:00 12 февраля до 9:00 13 февраля. Как сообщили в казанском водоканале, данная мера коснется следующих адресов:

улица Гарифьянова, дома №9а, 11, 13, 9а/1,

улица Рихарда Зорге, дома №58, 60, 60а,

улица Сыртлановой, дома №1, 5, 9, 11, 2, 9а,

улица Хусаина Мавлютова, дома №17е корп.3, 17в.

Причина отключения – работы водоканала по подключению участка водопровода, находящегося в границах вышеназванных улиц.

«Специалисты предприятия сделают все возможное, чтобы завершить работы раньше озвученного времени», - сообщают на предприятии, добавив, что жители смогут оставить заявку на подвоз автоцистерн с водой по телефону: +7(843)231-62-60.