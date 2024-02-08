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В нескольких домах Приволжского района Казани на сутки отключат воду
В Приволжском районе Казани отключат воду с 9:00 12 февраля до 9:00 13 февраля. Как сообщили в казанском водоканале, данная мера коснется следующих адресов:
улица Гарифьянова, дома №9а, 11, 13, 9а/1,
улица Рихарда Зорге, дома №58, 60, 60а,
улица Сыртлановой, дома №1, 5, 9, 11, 2, 9а,
улица Хусаина Мавлютова, дома №17е корп.3, 17в.
Причина отключения – работы водоканала по подключению участка водопровода, находящегося в границах вышеназванных улиц.
«Специалисты предприятия сделают все возможное, чтобы завершить работы раньше озвученного времени», - сообщают на предприятии, добавив, что жители смогут оставить заявку на подвоз автоцистерн с водой по телефону: +7(843)231-62-60.
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