В нерабочую неделю Минздрав РТ усилит работу по вакцинации на производствах

В нерабочие дни медики Татарстана будут выезжать на производства и в организации для вакцинации сотрудников против коронавируса. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

«В этот период — с 30 октября по 7 ноября — будут организованы мобильные группы, которые будут выезжать в организации и прививать сотрудников по месту их работы», — отметил глава ведомства.

Всего в Татарстане на данный момент привито больше 1,4 млн жителей первой дозой вакцины, более 1 млн — второй.

В России республика занимает второе место по числу привитых. Это 61,4% от плана, по которому вакцинироваться должны 80% всего взрослого населения Татарстана.