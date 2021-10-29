В нерабочие дни в РТ автоинспекторы будут ловить водителей, неправильно перевозящих детей

В период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября на территории всей республики пройдет мероприятие «Осенние каникулы», которое направлено на профилактику детского травматизма в ДТП.

По данным ГИБДД, за девять месяцев этого года на дорогах Татарстана произошло 344 аварии, в которых погибли 11 детей, еще 370 получили различные травмы. Все погибшие дети были пассажирами.

«В связи с обострением ситуации с данной категорией участников дорожного движения в местах массового пребывания детей пройдут мероприятия по профилактике нарушений правил перевозки детей», – сообщил ИА «Татар-информ» начальник отдела пропаганды БДД Госавтоинспекции Татарстана Рамиль Ахтамзянов.

Не останутся без внимания и школьники, которые нарушают правила дорожного движения. О юных нарушителях сотрудники ГИБДД будут сообщать в их школы для дальнейшей профилактической работы с ними. Предупреждать такие нарушения автоинспекторы будут вместе с юными инспекторами движения, педагогами, родительскими комитетами.

«Также в образовательных организациях сотрудники полиции проведут профилактические беседы с учащимися и их родителями. Тематические лекции состоятся в автотранспортных предприятиях и других организациях», – добавил Рамиль Ахтамзянов.

Республиканская Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения соблюдать ПДД и быть осторожнее на дорогах.