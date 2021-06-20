В непрерывной борьбе за жизни: Путин поздравил медиков с профессиональным праздником

В период пандемии российские медики находятся в непрерывной, круглосуточной борьбе за жизни людей. Это благородное призвание, следуя которому нужно обладать не только милосердием и отзывчивостью, но и мужеством, готовностью рисковать собой ради других. Об этом в поздравительной телеграмме ко Дню медицинского работника сообщил Президент России Владимир Путин.

В своем послании глава государства отметил и тех, кто спасает жизни россиян в «красных зонах» Covid-госпиталей, и всех тех, кто трудится за себя и коллег, оказывая плановую помощь населению.

«Для нас, для всех граждан России, это прежде всего возможность сказать самые теплые сердечные слова всем, кто посвятил себя великой благородной миссии — лечить людей, защищать самое ценное — жизнь и здоровье человека, — говорится в телеграмме. — Борьба с эпидемией коронавируса продолжается непрерывно, круглосуточно. <...> В этой непростой ситуации слаженно, четко продолжают работать все звенья отечественного здравоохранения. Профессионально и надежно действует каждый из вас».