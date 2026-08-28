news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 28 августа 2026 13:36

В Непале жертвами наводнения стали 538 человек, 977 пропали без вести

Читайте нас в
Телеграм

Жертвами наводнения в Непале стали 538 человек. Еще 977 – пропали без вести, сообщает ТАСС.

Утром 26 августа в северных районах страны после схода каменной лавины оказалось перекрыто русло реки Лхенде. В результате образовалась волна паводка, которая сметала все на своем пути.

«Найдено 538 тел, пропавшими без вести числятся 977 человек», – сказано в последней сводке местных властей.

Также известно, что от стихии пострадали 73 человека, 3742 человека были спасены. В поисковых операциях участвует порядка 15 тысяч человек.

#наводнение #непал
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
До 40 тысяч рублей в месяц: кому положена дополнительная поддержка в Татарстане

До 40 тысяч рублей в месяц: кому положена дополнительная поддержка в Татарстане

28 августа 2026

Полиция начала проверку после давки подростков на встрече с блогером в Казани

27 августа 2026
Новости партнеров