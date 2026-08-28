В Непале жертвами наводнения стали 538 человек, 977 пропали без вести

Жертвами наводнения в Непале стали 538 человек. Еще 977 – пропали без вести, сообщает ТАСС.

Утром 26 августа в северных районах страны после схода каменной лавины оказалось перекрыто русло реки Лхенде. В результате образовалась волна паводка, которая сметала все на своем пути.

«Найдено 538 тел, пропавшими без вести числятся 977 человек», – сказано в последней сводке местных властей.

Также известно, что от стихии пострадали 73 человека, 3742 человека были спасены. В поисковых операциях участвует порядка 15 тысяч человек.