«В нем текла кровь настоящего героя»: родные и сослуживцы о снайпере из зоны СВО

«Вот станет Андрей известным человеком, будем гордиться, показывать всем...»

Скорбная новость в небольшой город Нурлат пришла весной 2022 года. При выполнении боевой задачи погиб ефрейтор Андрей Кульметьев, он ценой своей жизни спас товарищей, закрыв их от снаряда.

Андрею было 24 года. Он погиб 20 марта, а через месяц, 25 апреля, он бы отметил 25-летний юбилей.

В семье он второй, младший сын. Когда случилось пополнение, отец Андрея — Федор Кульметьев работал на Севере в нефтяной отрасли. И малыш до приезда отца целый месяц жил без имени. Семья дожидалась его в родительском доме в деревне Малая Камышла. Поэтому в документах Андрей числится ее уроженцем.

Мама Андрея — Марина Кульметьева всю жизнь трудилась фельдшером на скорой помощи и осталась верной любимому делу до выхода на заслуженный отдых.

По словам старшего брата Ивана, Андрей был замечательным товарищем, заботливым сыном, любил гостить в деревне у бабушки с дедушкой, помогал им. Трудолюбивый, не боялся никакой работы: копать, сажать, убирать. Всегда хотел связать будущее с военным делом.

Отец так воспитал парней, что нужно обязательно отслужить в армии, выполнить свой гражданский долг.

«Как-то с папой перебирали дома старые школьные тетради, говорю ему, давай, мол, выкинем, не нужны ведь уже. Отец отказал: „Вот станет Андрей известным человеком, будем гордиться, показывать всем“. Так и случилось», — поделился с «Нурлат-информом» своими воспоминаниями Иван.

«Таких людей, как он, я вряд ли когда-нибудь встречу»

По словам отца, Андрей с раннего детства рос самостоятельным, любил все делать сам. Был любознательным, ответственным, справедливым. Знал цену настоящей дружбе. Легко находил общий язык со сверстниками, со многими его связывали доверительные, дружеские отношения.

С Романом Евлейкиным Андрей подружился в 5-м классе. После школы вместе поступили учиться в Российский университет кооперации по специальности «таможенное дело», затем вместе решили посвятить себя служению Отечеству.

Стать военными и пойти служить по контракту было для молодых людей общей мечтой. Служба в войсках спецназначения, а туда берут далеко не всех, была для парней очередной ступенью для построения карьеры в военной сфере. Андрей стал старшим напарником Романа по снайперскому делу.

«Хорошо помню, когда видел его в последний раз: при выполнении спецоперации меня сильно ранило, Андрей подбежал и выкрикнул: „Роман, даже не вздумай!“ И тут же бросился обратно, чтобы обеспечить безопасность при эвакуации раненых. Таких людей, как он, я вряд ли когда-нибудь встречу», — рассказал друг детства и боевой товарищ.

Сегодня Роман собирает друзей, одноклассников, однокурсников, боевых товарищей, всех, кому был дорог Андрей. Благодаря ему поддерживается связь семьи с военной частью, сослуживцами Андрея. Они не раз посетили его могилу, школьный музей, где в память о своем героическом выпускнике организовали выставку, а у входа в гимназию установили мемориальную доску.

«Настоящий патриот своего Отечества»

Педагоги Андрея Кульметьева по праву гордятся учеником школы. Замдиректора по воспитательной работе Нурлатской гимназии имени М.Е. Сергеева Татьяна Евлейкина вспоминает, что Андрей был первым помощником при подготовке к строю смотра и песни, конкурсам по линии ДОСААФ.

Как командир кадетского отряда он встречал гостей гимназии: генералов, членов конкурсных комиссий по патриотическому воспитанию, спортсменов, в том числе и боксера Николая Валуева. С особым трепетом он принимал участие в парадах ко Дню Победы, нес вахту у памятника Воину-освободителю, чтил память ветеранов.

«Он был примером для учащихся, его уважали и любили, он — настоящий патриот гимназии и своего Отечества», — не может скрыть слез Татьяна Евлейкина.

С особой нежностью и теплотой говорит об Андрее и педагог-организатор Лейсан Галиева. Из всех многочисленных мероприятий с его участием особенно запомнился новогодний утренник для младшеклассников. Андрей так сильно вжился в образ Деда Мороза, пустился в пляс с детьми и не заметил, как слетела его борода. «Такого веселого Дедушку Мороза мы никогда еще не видели», — улыбается учительница.

«Служу, все нормально»

Примеры мужества и героизма всегда были перед глазами Андрея. Оба его прадеда воевали в Великой Отечественной войне и погибли на полях сражений. В семье бережно хранили о них память.

Первое боевое крещение Андрей получил в Сирии, но об этом военнослужащий никогда не говорил с родителями. Для них была припасена одна дежурная фраза: «Сопровождал гуманитарный конвой. Служу, все нормально».

В декабре сын сообщил родителям, что едет на очередные учения. Все прояснилось, когда Президент страны Владимир Путин выступил с экстренным обращением о начале спецоперации.

«Перед переброской на территорию Украины Андрей успел позвонить брату, предупредить его. С этого дня мы все жили с тревогой в сердце. Еще в десятых числах марта к нам из госпиталя дозвонился боец из Донбасса, Андрей просил передать матери, что у него все нормально. А уже через несколько дней...» — вздыхает отец.

«Кто знал Андрея, никогда уже не смогут его забыть»

Командир 4-й группы с позывным Тренер рассказал, что на службе в зоне СВО Андрею дали позывной Банкир. Он быстро достиг отличных результатов, стал снайпером, а это призвание лучших стрелков в подразделении.

«В нем текла кровь настоящего воина и героя. В наше время трудно встретить настолько доброго, отзывчивого и воспитанного человека», — поделился военнослужащий.

Помимо постоянного саморазвития Андрей помогал сослуживцам в любых вопросах, не только по работе. Буквально через несколько месяцев он стал не только боевой единицей подразделения, но и настоящим братом для каждого.

«Андрей был храбрым и отважным человеком. Даже перед лицом опасности сохранял спокойствие и целеустремленность. Мы с ребятами считаем за честь, что смогли выполнять свой воинский долг плечом к плечу с Андреем! Часть его навсегда останется в душе нашей группы. Те, кто знал Андрея, никогда не смогут его забыть», — говорит командир.

В составе этой группы в конце марта прошлого года Андрей Кульметьев выполнял особо важное задание по удержанию населенного пункта от захвата врагом. Он шел в первых рядах с десантниками. В районе Старой Буды личный состав группы попал в засаду и вступил в неравный бой с превосходящими силами противника. Начался сильный минометный обстрел. Андрей ценой собственной жизни, проявив отвагу и мужество, обеспечил прикрытие своих сослуживцев. Его и Александра Никонова, военнослужащего из соседней Чувашии, накрыл снаряд.

«Вы воспитали настоящего мужчину»

Федор Кульметьев при помощи боевых товарищей сына сумел до мельчайших подробностей восстановить цепь событий.

Он благодарен бойцам, что они никого не бросили: и раненых, и погибших смогли вывести из зоны боевых действий. Заместитель командира взвода старший прапорщик Алексей под позывным Кракер три километра нес на спине тело Андрея, чтобы уже на безопасной территории передать своим.

«Мы благодарны, что его привезли домой, что смогли похоронить сына по-человечески», — не может сдержать слез мама героя.

Прощание с бойцом-героем состоялось на территории мемориального комплекса Памяти и Славы у Вечного огня 2 апреля 2022 года. Проводить молодого парня в последний путь пришли не только горожане, но и жители сел и деревень со всего района. Не только женщины, но и мужчины не могли сдержать слез…

Однокурсница Инна Нуртдинова не смогла присутствовать на прощании, она написала письмо родителям Андрея. Девушка выразила соболезнования близким, рассказала о дружбе с их сыном, призналась, что не верит, что Андрея больше нет:

«Это добрейшей души человек. Всегда поддержит, свою помощь предложит. Когда собирался домой в Нурлат, всегда спросит, не еду ли я, чтобы по пути подбросить, я — с Алексеевского района. Очень чуткий и внимательный к людям. Умел поддержать компанию, всегда жизнерадостный. Этот список можно продолжать очень долго. Спасибо вам за такого сильного парня. Вы воспитали настоящего мужчину!»