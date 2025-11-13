В некоторых школах Казани могут начать изучать арабский язык

Фото: kzn.ru

В некоторых школах столицы Татарстана могут начать изучать арабский язык. Проработать этот вопрос сегодня договорились мэр Казани Ильсур Метшин и ректор эмиратского Университета гуманитарных наук доктор Халифа Мубарак аз-Захири, сообщает пресс-служба городской администрации.

Встреча состоялась в здании мэрии, в ней также принял участие ректор Российского исламского института Рафик Мухаметшин. Собеседники обсудили сотрудничество между Россией и ОАЭ, а также предстоящие мероприятия, которые пройдут в столице Татарстана как в Культурной столице исламского мира 2026 года.

Во время разговора Ильсур Метшин подчеркнул, что присвоение статуса Культурной столицы исламского мира – это возможность продемонстрировать миру богатое культурное наследие Татарстана и России, а также показать пример гармоничного сосуществования различных культур и религий.

Фото: kzn.ru

В свою очередь доктор Халифа Мубарак аз-Захири выразил уверенность, что благодаря своему уникальному опыту межконфессионального диалога Казань станет выдающейся Культурной столицей исламского мира.

Стороны согласились, что отношение между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами, несмотря на сложную международную обстановку, развиваются в конструктивном духе по самым разным направлениям.

Собеседники рассмотрели возможность расширения ранее подписанных меморандумов о сотрудничестве – с особым акцентом на гуманитарные и востоковедческие дисциплины. В частности, установлено сотрудничество между Российским исламским институтом и Университетом гуманитарных наук, где обучаются десять студентов из России. Стороны договорились об увеличении этого количества.

Университет гуманитарных наук носит имя действующего Президента ОАЭ Мухаммада бен Зайеда аль-Нахайяна. Он выступает в качестве важной площадки по развитию исламского образования на Ближнем Востоке.