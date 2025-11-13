news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 13 ноября 2025 20:47

В некоторых школах Казани могут начать изучать арабский язык

Читайте нас в
Телеграм
В некоторых школах Казани могут начать изучать арабский язык
Фото: kzn.ru

В некоторых школах столицы Татарстана могут начать изучать арабский язык. Проработать этот вопрос сегодня договорились мэр Казани Ильсур Метшин и ректор эмиратского Университета гуманитарных наук доктор Халифа Мубарак аз-Захири, сообщает пресс-служба городской администрации.

Встреча состоялась в здании мэрии, в ней также принял участие ректор Российского исламского института Рафик Мухаметшин. Собеседники обсудили сотрудничество между Россией и ОАЭ, а также предстоящие мероприятия, которые пройдут в столице Татарстана как в Культурной столице исламского мира 2026 года.

Во время разговора Ильсур Метшин подчеркнул, что присвоение статуса Культурной столицы исламского мира – это возможность продемонстрировать миру богатое культурное наследие Татарстана и России, а также показать пример гармоничного сосуществования различных культур и религий.

Фото: kzn.ru

В свою очередь доктор Халифа Мубарак аз-Захири выразил уверенность, что благодаря своему уникальному опыту межконфессионального диалога Казань станет выдающейся Культурной столицей исламского мира.

Стороны согласились, что отношение между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами, несмотря на сложную международную обстановку, развиваются в конструктивном духе по самым разным направлениям.

Собеседники рассмотрели возможность расширения ранее подписанных меморандумов о сотрудничестве – с особым акцентом на гуманитарные и востоковедческие дисциплины. В частности, установлено сотрудничество между Российским исламским институтом и Университетом гуманитарных наук, где обучаются десять студентов из России. Стороны договорились об увеличении этого количества.

Университет гуманитарных наук носит имя действующего Президента ОАЭ Мухаммада бен Зайеда аль-Нахайяна. Он выступает в качестве важной площадки по развитию исламского образования на Ближнем Востоке.

читайте также
Минниханов рассказал, что покажет Казань как культурная столица исламского мира
Минниханов рассказал, что покажет Казань как культурная столица исламского мира
#арабский язык #оаэ и татарстан #Ильсур Метшин
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов ознакомился с инновационными разработками в индустриальном парке в Хучжоу

Минниханов ознакомился с инновационными разработками в индустриальном парке в Хучжоу

13 ноября 2025
Минуллина в Шэньчжэне: Роботизация позволит Татарстану решить проблему нехватки кадров

Минуллина в Шэньчжэне: Роботизация позволит Татарстану решить проблему нехватки кадров

13 ноября 2025