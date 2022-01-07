В некоторых регионах Казахстана ограничили реализацию сжиженного газа

На юге и западе Казахстана ввели временное ограничение на реализацию сжиженного газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минэнергетики республики.

«Имеются временные ограничения с реализацией сжиженного нефтяного газа в западных и южных регионах страны в связи с необходимостью соблюдения мер безопасности на заправках, а также в связи с отсутствием интернета для произведения взаиморасчета», — сказано в сообщении министерства.

При этом по мере стабилизации ситуации владельцы автозаправок продолжают прерванную работу.

Как передает телеканал Sputnik Казахстан, большинство АЗС в Алма-Ате остаются закрытыми, на тех заправках, которые продолжают работать, образовываются большие очереди.