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Ру Тат
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Экономика
7 января 2022  14:49

В некоторых регионах Казахстана ограничили реализацию сжиженного газа

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На юге и западе Казахстана ввели временное ограничение на реализацию сжиженного газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минэнергетики республики. 

«Имеются временные ограничения с реализацией сжиженного нефтяного газа в западных и южных регионах страны в связи с необходимостью соблюдения мер безопасности на заправках, а также в связи с отсутствием интернета для произведения взаиморасчета», — сказано в сообщении министерства. 

При этом по мере стабилизации ситуации владельцы автозаправок продолжают прерванную работу. 

Как передает телеканал Sputnik Казахстан, большинство АЗС в Алма-Ате остаются закрытыми, на тех заправках, которые продолжают работать, образовываются большие очереди.

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