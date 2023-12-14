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В некоторых районах Татарстана прогнозируется метель
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Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»
Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой снег, в отдельных районах слабая метель. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра республики.
Будет дуть юго-восточный ветер, его скорость достигнет 11 метров в секунду, местами прогнозируются порывы до 14 метров в секунду. Днем ожидается от -9 до -14 градусов. Также татарстанцев предупредили о гололедице на дорогах.
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