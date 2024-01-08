В некоторых районах Татарстана ожидается туман и гололедица на дорогах

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Сегодня утром в некоторых районах Татарстана ожидается туман. Также синоптики предупредили о гололедице на дорогах республики, передает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

В регионе сохранится аномально холодная погода: ночью столбик термометра может опуститься до −33 градусов при прояснениях. Днем температура воздуха составит от −18 до −23 градусов.