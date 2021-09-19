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Ру Тат
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19 сентября 2021  09:30
Лиля Шайхутдинова

В некоторых населенных пунктах РТ развернуты временные пункты голосования в автобусах

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Специальным решением Центральной избирательной комиссии РТ в удаленных населенных пунктах, где нет избирательных участков, организованы выездные пункты для голосования. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.

«То, что мы создаем такую возможность, — это абсолютно правильно, законно. Мы не голосуем на пеньках и полянках. Пункты представляют собой специальную форму автобусов», — отметил спикер.

Все данные об адресах и территориях, где расположены такие пункты для голосования, опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии РТ.

#Выборы 2021
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