В некоторых населенных пунктах РТ развернуты временные пункты голосования в автобусах

Специальным решением Центральной избирательной комиссии РТ в удаленных населенных пунктах, где нет избирательных участков, организованы выездные пункты для голосования. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.

«То, что мы создаем такую возможность, — это абсолютно правильно, законно. Мы не голосуем на пеньках и полянках. Пункты представляют собой специальную форму автобусов», — отметил спикер.

Все данные об адресах и территориях, где расположены такие пункты для голосования, опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии РТ.