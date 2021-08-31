В некоторых домах Советского района Казани отключат воду

В некоторых домах Советского района Казани в ночь с 2 на 3 сентября из-за плановых работ на сетях водопровода будет временно отключено водоснабжение. Информация об этом опубликована на сайте мэрии.

С 9 часов вечера 2 сентября и до 6 часов утра следующего дня воды не будет по адресам: ул. Ершова, дд. 54, 56, 58, 78, 78а, 78б, 80 и 80а, а также в нечетных номерах домов от №29 по №65; ул. Искра от дома №1 по дом №8; ул. Космонавтов, дд. 1, 1а, 2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 6в и 8; пр. Победы, четные номера домов от №200 по №230.

Кроме того, вода будет отключена во всех домах на улицах 1-я Азинская, 2-я Азинская, 3-я Азинская, 8 Марта, Алексеева, Академика Арбузова, Артиллерийская, Беговая, Галеева, Академика Губкина, Дружбы, Журналистов, Заря, Зенитная, Зур Урам, Кавалерийская, Каспийская, Кирпичникова, Краснооктябрьская, Лазо, Новаторов, Ново-Азинская, Оборонная, Олонецкая, Попова, Сеченова, Сибирский тракт, Уфимская и Халитова. Также без воды останутся дома поселков Царицыно и Царицинский бугор.

Помимо этого, водоснабжение будет отсутствовать в домах микрорайона Малые Клыки, расположенных по улицам Дорожный переулок, Новый Татарстан и Совхозная.

МУП «Водоканал» просит казанцев заранее запастись водой. Автоцистерны будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: 8 (843) 231-62-60.