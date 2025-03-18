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Общество 18 марта 2025 14:21

В некоторых домах Советского района Казани на сутки отключат воду

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В ряде домов Советского района Казани с 09:00 20 марта до 09:00 21 марта не будет воды. Отключение связано с подключением вынесенного участка водопровода по ул. Н. Жиганова к централизованным сетям водоснабжения, сообщил казанский водоканал.

Данная мера коснется следующих адресов:

Проспект Победы, дома №57а, 57б, 57в, 57, 57а корп.1; 105/1, 105/2, 105а, 109/1, 109б.

При необходимости жители смогут заказать автоцистерны с водой. Заявки оставляются по номеру: +7(843)231-62-60.

«Приложим всевозможные усилия, чтобы завершить работы раньше указанного срока», – говорится в сообщении водоканала.

#отключение воды #Казань
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