В некоторых домах Приволжского района Казани на сутки отключат воду

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В ряде домов Приволжского района Казани не будет воды с 9:00 25 марта до 9:00 26 марта.

Как сообщил казанский водоканал, данная мера необходима для подключения ЖК на ул. Дубравной к централизованным сетям водоснабжения.

Отключение воды коснется следующих адресов:

ул. Абубекира Терегулова, дома №2, 4, 6, 6а, 8, 8б, 10, 10а, 12, 14, 20а, 22, 6б, 8/1, 18,

ул. Дубравная, дома №10, 12, 14, 14а, 28, 28а, 28б, 30, 34, 36, 38, 40, 41 корп.1,2,3,4; 43, 8а, 28 стр.; 28/1 стр.; 34/1, 43а/1, 43в, 47а, 47б.

При необходимости жители смогут заказать автоцистерны с водой. Для заказа надо оставить заявку по телефону: +7(843)231-62-60.