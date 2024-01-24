В некоторых домах Нижнекамска временно отключили горячую воду

Сегодня в Нижнекамске в некоторых жилых многоквартирных домах была отключена горячая вода. Об отключении ГВС в своих Telegram-каналах оповестили УК «Жилье» и «ПЖКХ-17».

Так, сегодня до 17 часов не будет горячего водоснабжения по адресам: пр. Шинников, 43, ул. Менделеева, 26, пр. Вахитова, 32 и ул. Мурадьяна, 2. Причина — ремонт насосного оборудования.

Из-за внешнего отключения для ремонта оборудования до 16 часов отключена горячая вода в домах по пр. Химиков, 80а, 80б, 82а и 82б, а также по пр. Вахитова, 31а.

По информации УК «Жилье», из-за ремонтных работ в ЦТП до 17 часов продлили отключение горячей воды по адресам: ул. Вокзальная, 2, 4, 6, 6а, 8, 10, 10а, 12 и 14, ул. Корабельная, 4 и 6, ул. Тукая, 9 и 11, ул. Менделеева, 11, 13 и 13а, ул. Гагарина, 23.

В связи с обследованием порыва на трассе также до 17 часов отключена горячая вода в домах по пр. Строителей, 51 и 53 (ИТП), ул. Студенческая, 8, 10, 8б, 10б, 12 и 14, пр. Мира, 89 и 95.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что глава Нижнекамского района Рамиль Муллин поручил информировать горожан об авариях и сроках устранения их последствий.