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Общество 21 февраля 2025 12:04

В некоторых домах Казани вода может окраситься в зеленый цвет

В ряде домов Казани 26 февраля вода может приобрести зеленый оттенок. Об этом предупреждает пресс-служба мэрии города.

«Причиной стало введение красителя «Уранин-А» в сетевую воду магистральных тепловодов от ПНС-1», – говорится в сообщении.

Специалисты Казанских тепловых сетей таким образом будут определять места утечки теплоносителя. При обнаружении зеленой воды казанцев просят обратиться в диспетчерскую службу по телефону: +7(843)291-87-95.

«Краситель «Уранин-А» допущен к применению в системах теплоснабжения и разрешен Роспотребнадзором в качестве окрашивающего индикатора утечки. Он безвреден для здоровья людей и окружающей среды», – заверили в мэрии.

#зеленая вода #тепловые сети
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