В некоторых домах Казани на сутки отключат газ

Ряд многоквартирных и частных домов Казани на сутки останутся без газа. Причина отключения — проведение демонтажа газопровода высокого давления, информирует «Казаньгоргаз».

Подача газа прекратится в 4 утра 26 августа и восстановится на следующий день.

Жителям домов, расположенных по улицам Кул Гали, Комиссара Габишева, Дубравная, Академика Завойского, Сафиуллина, Фучика, а также проспекту Победы, во время проведения работ необходимо закрыть краны на опусках перед газовыми приборами. Это же касается жителей частных домов по улицам Вербная, Султана Габаши, Затлы, Матур, Урманлы, переулкам Затлы и Матур, а также проспекту Победы.

«При повторном пуске газовых приборов нужно проветрить помещение, проверить наличие тяги в дымоходе, обеспечить доступ в дом сотрудникам ЭПУ „Казаньгоргаз“», — предупредили в мэрии столицы РТ.

Если в квартире либо жилом доме появился запах газа, стоит сразу же отключить газовые приборы, перекрыть краны и открыть окна или форточки. Затем нужно покинуть помещение и вызвать аварийную службу по номерам 04, 104, 112.

С полным списком домов можно ознакомиться на сайте исполкома Казани.