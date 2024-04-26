«В него попал самый большой осколок, закрыл собой друзей»: супруга рассказала о бойце СВО

Фото: из семейного архива Кирилловых

Познакомились, когда играли жениха и невесту в деревенской сценке

Ефрейтор Олег Кириллов с 2017 года служил в казанском отряде спецназа. Он был старшим огнеметчиком-химиком штурмового отделения. Посмертно он был награжден орденом Мужества.

Жена героя Екатерина сейчас осталась одна с четырехлетней дочкой.

«Мы были давно знакомы, но не лично – его родственники живут в нашей деревне. Его мама родом из деревни, где я росла и выросла. Отец его из соседней деревни, после свадьбы они поехали в Оренбургскую область, там родился Олег. Потом они снова вернулись в Татарстан, тогда Олег был еще маленьким», – вспоминает она.

Фото: из семейного архива Кирилловых

Екатерина часто видела Олега на дискотеках в местном клубе, но никогда им не удавалось пообщаться лично.

«Все каникулы Олег отдыхал в нашей деревне. Встречаться мы начали только в мае 2015 года. Тогда Олег уже вернулся из армии, ему был 21 год, а мне 20. У нас в деревне есть традиция: когда парни уезжают служить в армию, для них устраивают праздник и молодежь ставит сценки. Так совпало, что мы с Олегом играли жениха и невесту. Мы вышли на сцену, и при всех случилась наша ненастоящая свадьба. Наверное, это была репетиция, а наша настоящая свадьба случилась в 2019 году», – вспоминает Екатерина с улыбкой.

Вот с этой сценки и начались отношения Екатерины и Олега, которые переросли в настоящую любовь.

«Виделись мы не часто – между нашими деревнями было расстояние в 70 километров. Мы виделись раз в две недели. Наверное, тогда я и ощутила всю романтику юности: прогулки под дождем, переписки по ночам. На работе ему давали шоколадки, но он их не ел, а собирал для меня – каждый раз приезжал с целым пакетом сладостей», – вспоминает супруга Олега.

Фото: из семейного архива Кирилловых

«Он уехал в командировку, а я через несколько дней узнала, что беременна»

К зиме Олег накопил на машину и стал чаще видеться со своей возлюбленной. А в 2017 году он наконец-то осуществил свою давнюю мечту – устроился в казанский отряд спецназа. Екатерина тоже перебралась в Казань. Через некоторое время они решили снять квартиру и начали жить вместе.

«В 2018 году он сделал мне предложение на свадьбе у двоюродного брата – опять на глазах у всех. Мы не хотели делать свадьбу в кредит, у него как раз была командировка в Чечню на три месяца, он поднакопил, и 10 августа мы поженились. Через полтора месяца он опять уехал в Чечню, снова на три месяца. Когда он уехал, через несколько дней я узнала, что беременна. Я хотела рассказать ему при встрече, когда он вернется, но не выдержала и обрадовала его уже через неделю. Прислала ему фото УЗИ. Ребята, с которыми он служил, рассказали мне потом, что он очень обрадовался», – поделилась Екатерина.

Фото: из семейного архива Кирилловых

У супругов родилась дочка, но папу она видела не часто – такова служба, говорит жена героя. В июне 2021 года, когда дочке только исполнился год, Олега снова отправили в командировку, на этот раз в Сирию на целых 4 месяца.

«Что будешь делать, если меня не станет?»

«Я не думала тогда о том, что с ним может что-то случиться, просто было тяжело, что приходится прощаться на долго. Перед тем как уехать, он меня спросил: “Что будешь делать, если меня не станет?” Обычно он говорил, что все будет хорошо, что там все спокойно. В этот раз он оставил смартфон дома, взял с собой обычный кнопочный телефон», – рассказывает она.

Фото: из семейного архива Кирилловых

Раз в три недели Олег выходил на связь. Разговоры были очень быстрыми и короткими.

«Когда вернулся, полтора месяца был в отпуске. В это время мы ездили то к моим родителям, то к его. Мы вместе встретили Новый год с его друзьями-сослуживцами, и тогда они обмолвились, что поедут на учения. Когда я начала уточнять, они сказали, что это еще не точно и, может быть, всего на месяц. После четырех месяцев в Сирии я его очень легко отпустила. Как раз через месяц, 27 февраля, его и не стало», – рассказывает Екатерина.

1 февраля отряд Олега вылетел в Белоруссию на учения.

«Перед отъездом он задал мне тот же вопрос, что и перед Сирией: “Что будешь делать, если меня не станет?” Я ему сказала, чтобы он не говорил ерунды. Только спустя время я подумала, надо было спросить, чего бы он хотел, что бы я делала, если его не станет», – вздохнула жена героя.

Фото: из семейного архива Кирилловых

Пока Олег был на учениях, звонил очень редко, а вот 23 февраля позвонил несколько раз.

«Мы долго говорили. Видимо, он все никак не мог наговориться. Утром 24 февраля он снова позвонил. Это было рано утром, я как раз забыла поставить телефон на беззвучный режим, иначе не ответила бы ему. У него был очень взволнованный голос, даже немного дрожал. Он сказал, что будет долгое время без связи: “Люблю, скучаю, скоро вернусь”. Еще через несколько дней он написал последнее сообщение, сообщил, что скучает и с ним все хорошо», – вспоминает она.

«Мне даже в голову не приходило, что его может не стать… Все ждала, ждала»

Екатерина поговорила с мужем, встала и включила телевизор – а там говорили, что началась СВО.

«Мне было сложно это принять. С момента, как началась СВО, я ждала еще целый месяц его. Связи с ним не было. Мне даже в голову не приходило, что его может не стать. Все ждала, ждала. Жены других сослуживцев создали группу, они писали, что выходили на связь с мужьями. Я верила, что и мой мне тоже напишет», – говорит жена героя.

Фото: из семейного архива Кирилловых

Екатерина начала искать сослуживцев мужа и узнала, что один из них лежит в госпитале в Москве.

«Я ему написала, спросила, где Олег. А он не ответил мне. Потом он рассказал, что не мог сообщить мне о том, что случилось», – вспоминает она.

В день его гибели была ужасная погода – шел дождь с мокрым снегом, вспоминает она.

«Я проснулась в это утро очень резко. Видимо, это было предчувствие. Потом я узнала, что колонна техники ехала со стороны аэропорта “Антонов” рядом с поселком Гостомель, им приказали остановиться. Олег стоял возле “Урала”, когда рядом с ним взорвался снаряд. Самый большой осколок попал в него – он пролетел через руку мимо бронежилета. Получилось, что собой он прикрыл двух своих друзей – взрывной волной Олега откинуло на них. Они отделались несерьезными ранениями», – рассказывает Екатерина.

Фото: из семейного архива Кирилловых

О гибели мужа Екатерина узнала только в конце марта.

«Мой родной брат служит в ОМОНе. Он тоже сейчас на спецоперации. И так как брат был в курсе всех этих военных дел, он одним из первых узнал, что Олег погиб. Я в тот день как раз была у родителей. Он позвонил и спросил, дома ли мама и папа, и сказал, что сейчас приедет. Он зашел в дом, а за ним – другие военные», – вспоминает она.

30 марта Олега привезли домой.

«Маме было очень плохо, она кричала, упала на пол. Я сама не верила до последнего. Когда я стояла у гроба, постоянно повторяла: “Скажите, что это не он”. За несколько дней до этого мне вдруг показалось, что он скоро вернется, я даже написала ему сообщение: “Я чувствую, что мы скоро увидимся”», – расплакалась она.

Фото: из семейного архива Кирилловых

«Дочь рассказывает, что папа на работе, далеко и не может к нам приехать»

Олега похоронили в родном селе его родителей Чура Кукморского района На похоронах вручили орден Мужества. Попрощаться с Олегом пришло настолько много народу, что путь от дома до кладбища, словно река, заполонили люди.

«Дочке тогда не было и двух лет. Она вспоминает, как играла с папой. Другим детям она рассказывает, что папа на работе, далеко и не может к нам приехать. Олег был простой деревенский парнишка, всегда на позитиве, улыбался. Я не такая, более пессимистичная – он словно дополнял меня. У него не получалось уделять мне много времени, с самого начала нашего знакомства так было – постоянно сутки, наряды, командировки. Я уже привыкла к такому. Мне иногда кажется, что он с самого начала готовил меня к тому, что будет», – рассуждает жена героя.

Фото: из семейного архива Кирилловых

В октябре 2022 года погиб троюродный брат Екатерины, Ильназ Хабибрахманов.

«Медбратом служил, всех спасал, а себя не смог спасти. Ему было всего 23 года, у него остался маленький ребенок. У нас в семье трое военных было. Остался только один», – опустив глаза, сказала Екатерина.

В память об Олеге в школе, где он учился, в деревне Большая Меша Тюлячинского района повесили памятную табличку. Но самая главная память о нем сохранится в сердцах родных, близких и сослуживцев.