В нефтяную отрасль Нурлатского района привлечено более 3 млрд рублей инвестиций

В нефтяную отрасль Нурлатского района привлечено более 51% инвестиций, или более 3 млрд рублей. Об этом на объединенной сессии Советов района и города сообщил глава района Алмаз Ахметшин.

Он отметил, что нефтяная отрасль — одна из самых значимых в экономике для муниципального образования, занимает в секторе более 62%. В районе зарегистрировано девять нефтяных компаний. В отчетном году ими добыто 5,9 млн тонн нефти, из них на территории района — почти 2,5 млн тонн.

По итогам года объем инвестиций района составил 6,5 млрд рублей с ростом на 101,6% к уровню 2021 года.

Второй отраслью для района является сельское хозяйство. В прошлом году объем производства аграрного сектора здесь составил 4,5 млрд рублей (темп роста составил 122%), денежная выручка — 3,6 млрд рублей (темп роста — 128,5%).

Перерабатывающими предприятиями в прошлом году отгружено сельхозпродукции на сумму около 200 млн рублей.

«Продукция района востребована не только нашими жителями, но и в соседних областях и республиках Российской Федерации», — отметил Алмаз Ахметшин.

Инвестиции сельскохозяйственной отрасли составили более 300 млн рублей. Элеваторами района в 2022 году закуплено новое оборудование, проведена модернизация, выполнен ремонт. Средняя зарплата одного работника составляет 32 100 рублей с ростом на 15% к уровню 2021 года.

Валовый территориальный продукт составил более 88,4 млрд рублей, темп роста 111,3%. Объем отгруженной продукции за отчетный год составил 41,3 млрд рублей с ростом 112,5 % к уровню 2021 года.

По итогам года объем инвестиций района составил 6,5 млрд рублей с ростом на 101,6% к уровню 2021 года.