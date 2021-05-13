В «Нефтянике» будут новые лидеры

Пресс-служба альметьевского «Нефтяника» сообщила об уходе из команды первой тройки нападения: братья Станислав и Ярослав Альшевские и Михаил Мокин. Отмечается, что ведущие форварды команды «решили сменить клубную прописку».

Именно тройка братьев Альшевских и Мокин весь сезон тащила команду в чемпионате ВХЛ, но в плей-офф от них ждали большего, поэтому и расстались. «Нефтяник» проиграл в Кубке Петрова в четвертьфинала питерскому «Динамо» 3-4 в серии. В «Нефтянике» тройка выступала с сезона 2018/2019 гг. За это время на троих нападающие набрали 420 очков: Ярослав Альшевский 137 (44+93), Станислав Альшевский 140 (76+64), Михаил Мокин 143 (51+92).

«Нефтяник» поблагодарил тройку нападающих за яркую игру и пожелал спортсменам дальнейшей успешной карьеры. Ясно, что тренерский штаб альметьевцев, полностью сохранивший свой состав, будет искать новых лидеров нападения команды.

Есть информация, что место братьев Альшевских в «Нефтянике» заменят браться Ушенины из хабаровского «Амура».