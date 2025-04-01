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На главную ТИ-Спорт 1 апреля 2025 18:44

В «Нефтехимике» отреагировали на слухи о назначении Гришина главным тренером

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В «Нефтехимике» отреагировали на слухи о назначении Гришина главным тренером
Фото: bars.ak-bars.ru

Пресс-служба «Нефтехимика» прокомментировала слухи о том, что главным тренером нижнекамской команды станет Игорь Гришин, тренирующий сейчас петербургское «Динамо» из ВХЛ.

«На фоне расторжения контракта с О.Ю. Леонтьевым в СМИ распространяется разного рода информация о новом главном тренере "Нефтехимика".

В связи с этим сообщаем, что на данный момент принятого решения по этому вопросу нет. Клуб проводит большую работу по выбору нового тренерского штаба и даст официальную информацию», – написано в сообщении пресс-службы «Нефтехимика».

Напомним, ранее нижнекамский клуб расторг контракт с Олегом Леонтьевым. Специалист возглавлял «Нефтехимик» с сезона 2021/22. Под его руководством нижнекамцы дважды выходили в плей-офф.

В регулярном чемпионате нынешнего сезона «Нефтехимик» финишировал девятым в таблице Восточной конференции.

#ХК Нефтехимик #спорт #хоккей #кхл
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