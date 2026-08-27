В нефтегазовой отрасли Татарстана медианная зарплата достигла 101 тыс. рублей

Предприятия нефтегазовой отрасли Татарстана разместили 3,1 тыс. вакансий за первые семь месяцев 2026 года. На эту сферу пришлось 2% от общего количества предложений о работе в республике. По объему спроса на сотрудников отрасль заняла 14-е место в регионе, следует из исследования hh.ru.

Основной спрос нефтегазовых компаний приходится на рабочих и технических специалистов, которые занимаются эксплуатацией, обслуживанием и поддержкой производственных процессов.

Самыми востребованными стали электромонтажники, электромонтеры и техники-электрики. С января по июль работодатели разместили для них 610 вакансий – 21% от всего спроса на сотрудников в нефтегазовой отрасли Татарстана.

На втором месте оказались машинисты с 160 вакансиями, на которые пришлось 6% спроса. Третью позицию заняли слесари и сантехники – для них работодатели разместили 140 предложений, или 5% от общего количества вакансий в отрасли.

Менеджерам по продажам и работе с клиентами предложили 90 вакансий, что составило 3% отраслевого спроса. Столько же предложений пришлось на бухгалтеров.

Для водителей и экспедиторов было открыто 80 вакансий, или 3%. Разнорабочим предложили 70 рабочих мест, технологам – 65. На каждую из этих категорий пришлось по 2% спроса.

Операторы производственных линий, кочегары и операторы котельных получили 60 предложений о работе, или 2% от общего числа. Десятку наиболее востребованных специалистов замкнули сварщики с 50 вакансиями и долей 2%.

Таким образом, топ-10 наиболее востребованных специалистов нефтегазовой отрасли Татарстана по итогам января – июля 2026 года выглядит следующим образом: электромонтажники, электромонтеры и техники-электрики – 610 вакансий и 21% спроса; машинисты – 160 и 6%; слесари и сантехники – 140 и 5%; менеджеры по продажам и работе с клиентами – 90 и 3%; бухгалтеры – 90 и 3%; водители и экспедиторы – 80 и 3%; разнорабочие – 70 и 2%; технологи – 65 и 2%; операторы производственных линий, кочегары и операторы котельных – 60 и 2%; сварщики – 50 вакансий и 2%.

Директор hh.ru Поволжье Альбина Султанова отметила, что, несмотря на сравнительно небольшую долю нефтегазовой отрасли в общей структуре найма Татарстана, спрос на сотрудников в ней остается устойчивым.

По ее словам, предприятия прежде всего ищут рабочих и технических специалистов для эксплуатации, обслуживания и поддержки производственных процессов. Одновременно компании нанимают административных, финансовых и коммерческих сотрудников, которые обеспечивают сопровождение их деятельности.

По уровню предлагаемых зарплат нефтегазовая отрасль занимает шестое место в Татарстане. По итогам первых семи месяцев 2026 года медианная предлагаемая зарплата в ней составила 101 тыс. рублей.