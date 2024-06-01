В неделю экологии «Казаньоргсинтеза» в детсаду высадили более 500 кустарников

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Более 500 деревьев и кустарников высадили на территории детского сада №395 в Казани волонтеры СИБУРа в Международный день защиты детей. Акция прошла в рамках проекта «Зеленая формула» программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» и недели экологии «Казаньоргсинтеза».

«Программа “Зеленая формула” направлена на компенсацию климатического воздействия на окружающую среду. В прошлом году акции по посадке деревьев прошли на территории детских садов №101 и №80 в Кировском и Московском районах Казани. Озеленение социальных объектов города стало нашей доброй традицией», – сообщила менеджер по работе с государственными органами компании СИБУР Анна Князева.

На экологической акции в выходной день собралось около 50 человек. Многие пришли целыми семьями. Мастер-класс по посадке деревьев и кустарников для собравшихся провел главный эколог «Казаньоргсинтеза» Александр Жалюк.

«Деревья, особенно березы, липы и тополя, – хорошие поглотители CO2. Казань – красивый, зеленый город, здесь благоприятная для жизни окружающая среда. Очень важно, чтобы наши дети дышали чистым воздухом», – заметил Жалюк.

Акции по озеленению Казани благодаря поддержке предприятия проводятся уже третий год. За весь период высажено более тысячи саженцев ели, тополя, клена, липы и других деревьев. В этом году состав растений еще более разнообразный: туя, сирень, разные сорта спиреи, гортензия и чубушник. Зеленые насаждения за период своей жизни смогут поглотить более 1,4 тыс. тонн углекислого газа.

«Мне приятно быть участником такой акции. После ее проведения мы с семьей будем гулять около детских садов и любоваться результатами своего труда. Деревья растут, дети радуются», – поделился лидер молодежного движения Дамир Зиятдинов.

Он участвует в акции во второй раз. Год назад, осенью, сажал деревья в другом детском саду. В это время его супруга находилась в роддоме. На этот раз пришел вместе с женой и восьмимесячной дочкой Зариной. Семья уже встала в электронную очередь на зачисление ребенка в детский сад. Дамир говорит, что, возможно, его дочь попадет именно в этот садик, когда посаженные им кустарники подрастут.

В посадке деревьев также принимает участие семья Вдовиных. Супруги воспитывают трех детей, один из них – Макар посещает этот детский сад.

«Мы все это делаем для наших детей, чтобы у них было чисто и красиво. Кустарники скоро подрастут, здесь будет красота», – сказала Анастасия Вдовина.

Стоит отметить, что в этом году сотрудники компании и их семьи проявили большой интерес и с удовольствием приняли участие в мероприятии по озеленению территории детского сада №395 в Казани, который является социально важным объектом для города.

«Для дошкольных учреждений важно создавать благоприятную атмосферу и здоровую среду, в которой дети могут играть, развиваться, а также учиться заботе о природе», – отметила директор детского сада Ландыш Яруллина.

Неделя экологии «Казаньоргсинтеза» – череда экособытий, первым из которых стала высадка деревьев и кустарников на территории детского сада №395. 5 июня в рамках эконедели планируется открытие фотовыставки в парке Горького. А 6 июня в честь Дня эколога на предприятии пройдет тематический вечер с открытой дискуссией, вечерней экскурсией по производству и презентацией уникальной библиотеки городских запахов.

Лесоклиматическая программа СИБУРа «Зеленая формула» направлена на снижение климатического воздействия и выполнение цели устойчивого развития компании, вклад в решение задач страны по воспроизводству лесов. До 2025 года планируется высадить не менее 5 млн деревьев в регионах присутствия компании.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»