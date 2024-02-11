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В недельном плане Путина есть сразу несколько поездок в регионы
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В плане Президента России Владимира Путина есть сразу несколько региональных поездок. Об этом стало известно в передаче «Москва. Кремль. Путин» — анонс размещен в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.
Кроме того, глава государства примет участие в совещании по экономическим вопросам, в форуме о технологиях будущего. Ожидается встреча с представителями судейского сообщества.
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