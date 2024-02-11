news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Политика 11 февраля 2024 15:11

В недельном плане Путина есть сразу несколько поездок в регионы

Скопировать ссылку

В плане Президента России Владимира Путина есть сразу несколько региональных поездок. Об этом стало известно в передаче «Москва. Кремль. Путин» — анонс размещен в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

Кроме того, глава государства примет участие в совещании по экономическим вопросам, в форуме о технологиях будущего. Ожидается встреча с представителями судейского сообщества.

#Владимир Путин #планы
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2