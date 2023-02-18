«В недалеком будущем Казань станет инклюзивной спортивной столицей»

Лариса Парфенова: «Наша кафедра не только участвует в развитии адаптивного спорта, но и способствует формированию инклюзивной культуры в обществе»

Фото: из личного архива Ларисы Парфеновой

Благодаря обучению специалистов на наших курсах открылись отделения Спецолимпиады в Калининграде, Чувашии и Пятигорске

Председатель Татарстанского отделения Специальной Олимпиады России, завкафедрой адаптивной физкультуры Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма Лариса Парфенова:

– Второй год подряд мы являемся участниками трехлетнего проекта «Инклюзивный спорт для всех», который развивается при поддержке Специальной Олимпиады и считается одним из лучших в стране.

В 2021 году Специальная Олимпиада заключила договор с Поволжским университетом по организации спецкурсов для обучения тренеров методикам работы с лицами, имеющими ментальные нарушения. Сейчас они готовят специалистов для всей России. За прошлый год мы уже обучили около 1,2 тыс. человек. Благодаря обучению специалистов на наших курсах открылись отделения Спецолимпиады в Калининграде, Чувашии и Пятигорске.

«Мы начали проводить занятия в командах, где представлены здоровые спортсмены и ребята с особенностями интеллектуального развития» Фото: из личного архива Ларисы Парфеновой

Хочу отметить, что наша кафедра не только участвует в развитии адаптивного спорта, но и способствует формированию инклюзивной культуры в обществе. Одной из наших инноваций является «Инклюзивная семейная спортивная суббота». Это уникальная программа, которая более трех лет реализуется с участием студентов и преподавателей. Первое, что мы сделали, – начали проводить занятия в командах, где представлены здоровые спортсмены и ребята с особенностями интеллектуального развития.

Участники таких занятий делятся по интересам. Кто-то занимается оздоровительной и корригирующей гимнастикой, кто-то адаптивными видами спорта.

Занятия проходят по танцевальному спорту, чирлидингу, настольному теннису, бадминтону, элементам флорбола. Есть и зимние виды спорта – бег на снегоступах и лыжная подготовка. Кроме этого, в рамках проекта проходит обучение родителей.

На субботних занятиях члены семьи особенного ребенка обучаются адаптивным двигательным технологиям, чтобы самостоятельно заниматься дома. Тем самым обеспечивается накопительный эффект от физкультурных реабилитационных занятий. Результаты говорят сами за себя. У ребят улучшаются речь, память, внимание, восприятие.

«На субботних занятиях члены семьи особенного ребенка обучаются адаптивным двигательным технологиям, чтобы самостоятельно заниматься дома» Фото: из личного архива Ларисы Парфеновой

Есть и вторая положительная сторона проекта «Инклюзивная семейная спортивная суббота». К занятиям мы привлекаем студентов 2-3 курсов нашей кафедры, которые уже владеют теорией и методикой. Они сами проводят занятия под руководством преподавателей. Для них это практическая подготовка по учебной дисциплине «Технологии физкультурно-спортивной деятельности в АФК».

Хочу сказать большое спасибо ректору нашего вуза Рафису Бурганову за поддержку и предоставление бесплатных площадок для развития инклюзии.

Полученные результаты ложатся в основу новых методик коррекционно-развивающей работы. Мы постоянно совершенствуем содержание проекта, внедряя в работу новые спортивные активности. Не так давно решили включить синхронное плавание. Оно есть в России только в Москве, и вот начинаем в Казани. Есть эксклюзивные разработки по адаптивному футболу, хоккею и флорболу. Для тренировки особенных ребят зачастую нужен иной подход к обучению двигательным действиям, нежели это прописано в рекомендациях. В дальнейшем планируем эти наработки тиражировать в других регионах России. Спортивная инклюзия, в отличие от образовательной, официально и законодательно пока не признана. Мы в составе Специальной Олимпиады России практически являемся ее первопроходцами и уверены в ее эффективности.

Проект «Инклюзивная семейная спортивная суббота» своими результатами и обратной связью от родителей доказывает, что спорт при помощи физической реабилитации и коррекции улучшает не только физическое состояние особенных детей. Двигательная деятельность влияет на развитие их интеллекта.

Ольга Павлова: «Каждый человек имеет право на активную социальную жизнь» Фото: из личного архива Ольги Павловой

В России есть вопросы к подготовке тренерского состава, работающего с особенными детьми

Заслуженный тренер РФ, региональный координатор федеральных проектов партии «Единая Россия» «Детский спорт» и «Спорт без границ» в Татарстане Ольга Павлова:

– «Инклюзивная спортивная суббота» реализуется совместно с проектом партии «Единая Россия» «Спорт без границ», который я курирую в Татарстане. У нас ведется совместная работа с адаптивными школами. Одно из таких мероприятий – «Заплыв мужества», который стал инклюзивным брендом чемпионата России по плаванию в Казани. В заплыве принимают участие ученики Республиканской адаптивной школы Министерства спорта РТ. Первый заплыв был проведен в 2019 году на этапе Кубка мира по водным видам спорта. С тех пор это стало традицией.

В рамках проекта «Спорт без границ» я часто общаюсь с родителями детей с разным уровнем здоровья и могу сказать, что запрос общества на решение данной проблемы очень большой. До недавнего времени реальную статистику количества детей с интеллектуальными нарушениями здоровья было не принято афишировать. Сейчас общество становится другим. Люди стали открыто говорить о проблемах, о том, как можно социализировать этих детей.

Каждый человек имеет право на активную социальную жизнь. Благо, что есть такие организации, как Специальная Олимпиада и казанский проект «Инклюзивная спортивная суббота», благодаря которым семьи с особенными детьми могут получить не только психологическую помощь, но и практические знания.

«Люди стали открыто говорить о проблемах, о том, как можно социализировать этих детей» Фото: sportacadem.ru

В России есть вопросы к подготовке тренерского состава, работающего с особенными детьми. На данный момент, даже если специалист имеет высшее спортивное образование, он не имеет права работать по направлению адаптивного спорта, не имея диплома специальной кафедры. Отчасти этот вопрос начали решать в Поволжском университете физкультуры, спорта и туризма. Здесь организовали курсы, после прохождения которых тренеры получают допуск.

Кроме этого, все тренеры Специальной Олимпиады – это волонтеры. Они за свою работу не получают денег. Есть ставки в школах, где тренера работают по адаптивному спорту, но это больше относится к параспорту.

На инклюзивные проекты выделяют гранты, но они в основном тратятся на закупку оборудования, организацию соревнований. На оплату тренеров эти деньги не идут, поэтому в этой части много работы на законодательном уровне. Сильная сторона Татарстана – спортивная инфраструктура. Здесь создаются все условия для вовлечения в спорт людей разных возрастов и уровня здоровья. Я считаю, что в недалеком будущем Казань станет инклюзивной спортивной столицей, которая будет передавать свой опыт не только всем регионам нашей страны, но и другим странам.