В небе над Ростовом сбили очередной украинский беспилотник

Над Ростовской областью система ПВО сбила воздушную цель противника, сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Голубев.

«По уточненной информации, несколько обломков сбитой воздушной цели упали в Первомайском районе Ростова, нанеся повреждения имуществу, последствия оцениваются», – отметил он.

В настоящее время сведений о пострадавших нет. Глава региона призвал ростовчан сохранять спокойствие.

Ранее мы сообщали, что силы ПВО уничтожили 36 украинских беспилотников в Крыму и над Черным морем.

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