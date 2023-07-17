В небе над Пестрецами диджей записал татарский микс на песню «Ай былбылым» – видео

Диджей Aaron Voodoo поднялся на воздушном шаре на высоту 1 тыс. метров над Пестречинским районом. На этой высоте он записал микс, в основу которого легла известная татарская песня «Ай былбылым». Видео опубликовано в телеграм-канале «Пестрецы-информ».

Длительность музыкального сета составляет полчаса. В соцсетях запись микса на такой высоте объясняют желанием «вобрать в звук аромат утреннего поволжского лета».