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Руc Тат
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Общество 17 июля 2023 09:47

В небе над Пестрецами диджей записал татарский микс на песню «Ай былбылым» – видео

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Диджей Aaron Voodoo поднялся на воздушном шаре на высоту 1 тыс. метров над Пестречинским районом. На этой высоте он записал микс, в основу которого легла известная татарская песня «Ай былбылым». Видео опубликовано в телеграм-канале «Пестрецы-информ».

Длительность музыкального сета составляет полчаса. В соцсетях запись микса на такой высоте объясняют желанием «вобрать в звук аромат утреннего поволжского лета».

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