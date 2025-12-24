news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 24 декабря 2025 10:11

В небе над Казанью заметили редкое атмосферное явление – гало

Читайте нас в
Телеграм
В небе над Казанью заметили редкое атмосферное явление – гало
Фото: © Мария Сушкова / «Татар-информ»

Сегодня утром жители столицы Татарстана стали свидетелями редкого атмосферного явления – «зимней радуги» или гало.

Гало появляется в мороз вокруг солнца или луны из-за преломления света в ледяных кристалликах в воздухе.

Утром в республике еще сохранялись ночные морозы от -24 до -29, а при прояснениях – и до -32 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до -18, -23 градусов, на востоке местами – до -24, -27 (в Казани – до -18, -20 градусов).

#Казань #мороз
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Ансат», «метеоры» и новые заводы: выбираем главное промсобытие в Татарстане в 2025 году

«Ансат», «метеоры» и новые заводы: выбираем главное промсобытие в Татарстане в 2025 году

23 декабря 2025
«Успевать и радоваться жизни!»: в «Татмедиа» подвели итоги года и наградили сотрудников

«Успевать и радоваться жизни!»: в «Татмедиа» подвели итоги года и наградили сотрудников

23 декабря 2025